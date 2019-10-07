نتنياهو يقترح مشروعًا يتصدى لهجمات إيرانية متوقعة

(د ب أ):

يدفع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، للمضي قدمًا في مشروع ضخم للدفاع الجوي يهدف إلى مواجهة تهديد بهجوم من إيران.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء الأمني المصغر بقيادة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس الأحد، بحسب تقرير أوردته قناة "كان" الإذاعية الإسرائيلية.

وبحسب التقرير الذي أوردته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، سيركز المشروع الذي مليارات من الشيكل لحماية البلاد ضد الهجمات الصاروخية، على غرار الغارات على المنشآت النفطية السعودية التي تم إلقاء اللوم فيها على إيران في الشهر الماضي.

واتهمت السعودية وفرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة وألمانيا إيران بشن الهجوم، ولكن طهران نفت ذلك.

وأخبر مسؤولو وزارة الخزانة قناة "كان" بأن مشروع الدفاع الجوي كان قيد المناقشة لبعض الوقت، لكن لا يمكن الموافقة على الكثير من التمويل إلا بعد أن تؤدي الحكومة القادمة اليمين. لم تحرز محادثات تشكيل حكومة ائتلاف أو حكومة وحدة وطنية أي تقدم منذ الانتخابات الأخيرة.

وطرحت وزارة المالية بعض الخيارات لتمويل مشروع الدفاع، بما في ذلك استقطاع من الميزانية الحالية لوزارة الدفاع. ومع ذلك يبدو أن هذا الخيار غير مرجح، كما ذكر التقرير ومن المرجح أن تتم تغطية التكاليف عن طريق تخفيض ميزانية القطاعات المدنية وزيادة الضرائب.​