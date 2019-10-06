محمد بن زايد يستقبل الأمير خالد بن سلمان

وكالات:

استقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم، الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود نائب وزير دفاع المملكة العربية السعودية.

وبحث الجانبين، خلال اللقاء الذي جرى في قصر الشاطئ في أبوظبي، العلاقات الأخوية الراسخة بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية الشقيقة في المجالات كافة خاصة التعاون الاستراتيجي والتنسيق، والعمل المشترك، في الشؤون الدفاعية والعسكرية.

كما تناول بن زايد وبن سلمان، مجمل القضايا والملفات الإقليمية والدولية التي تهم البلدين إضافة إلى التحديات التي تواجهها منطقة الخليج العربي وتداعياتها على أمن شعوبها ودولها واستقرارها والجهود المبذولة تجاهها.

ونقل بن سلمان تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية والأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير دفاع المملكة، إلى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وتمنياتهما لدولة الإمارات وشعبها دوام التقدم والازدهار والرفعة.

وحضر اللقاء الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني وعلي بن حماد الشامسي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني وعلي سعيد النيادي رئيس الهيئة الاتحادية للجمارك .