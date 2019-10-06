حزب قلب تونس يعلن فوزه في الانتخابات التشريعية

تونس - (د ب أ):

قال مصدر من الحملة الانتخابية لحزب قلب تونس إنه حل بالمركز الأول في الانتخابات التشريعية متقدما على منافسه حزب حركة النهضة الاسلامية.

وأضاف المصدر لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن الحزب على اطلاع بنتائج استطلاعات الرأي التي تجري بموازاة عملية الاقتراع في المكاتب والتي تشير الى تقدم قلب تونس على حركة النهضة الاسلامية التي حلت ثانية.

يشار إلى أن حزب "قلب تونس" يرأسه قطب الإعلام نبيل القروي، المرشح الرئاسي الموقوف في السجن.