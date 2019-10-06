أكثر الكلمات إنتشاراً

نصر أكتوبر تخفيض أسعار البنزين أسعار الذهب أسعار الفائدة عزل ترامب الطقس سد النهضة

رسميًا.. السعودية تسمح للمرأة بتأجير غرف فندقية بدون محرم

06:00 م الأحد 06 أكتوبر 2019
رسميًا.. السعودية تسمح للمرأة بتأجير غرف فندقية بدون محرم

غرف فندقية - ارشيفية

القاهرة - مصراوي:

أقرت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالسعودية عددا من التعديلات على لائحة مرافق الإيواء السياحي، التي تنظم الإقامة في الفنادق.

ومن أبرز التعديلات التي أقرتها الهيئة، ونشرتها في الجريدة الرسمية اليوم الأحد، السماح بإقامة المرأة بدون محرم، في الغرف الفندقية، بعد تقديمها أصل إثبات الهوية المعترف به نظاما.

وشددت التعديلات على عدم الامتناع عن إسكان المرأة بدون محرم، ولكن بعد تقديم المرأة أصل إثبات الهوية المعترف به نظاماً سواء كان الهوية الوطنية، أو سجل الأسرة، أو الإقامة للأجنبيات، وجواز السفر في الحالات التي لا تتطلب إصدار تصريح إقامة لها.

وتتيح التعديلات للرجال والنساء الأجانب مشاركة الغرف بجوازات السفر فقط ودون الحاجة لتقديم إثبات على الزواج. بينما لا يزال يتعين تقديم إثبات الزواج بالنسبة للسعوديين الراغبين في مشاركة الغرف.

وتتطلع السعودية إلى زيادة عدد الزيارات الدولية والمحلية إلى مئة مليون سنويا بحلول عام 2030 . وتأمل في أن تصل مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي إلى أكثر من 10%بحلول ذلك الوقت، في مقابل 3% الآن.

غرف فندقية تأجير غرف فندقية الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالسعودية السعودية الفنادق

الخبر التالى:

غدًا.. أشتية يزور مصر على رأس وفد وزاري فلسطيني
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

إعلان