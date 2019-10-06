ولي عهد أبوظبي يبحث مع رئيس وزراء بلغاريا علاقات الصداقة والتعاون

أبوظبي - أ ش أ

استقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، اليوم الأحد، رئيس وزراء بلغاريا بويكو بوريسوف، حيث بحث الجانبان علاقات الصداقة والتعاون التي تربط البلدين.

ورحب ولي عهد أبوظبي ــ خلال اللقاء الذي جرى في قصر البحر وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية /وام/ ــ بزيارة رئيس الوزراء البلغاري معربا عن تطلعه لأن تسهم الزيارة في توسيع آفاق التعاون والعمل المشترك بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.

وبحث الجانبان - خلال اللقاء - فرص تنمية علاقات الصداقة و التعاون في الجوانب الاقتصادية والتجارية والاستثمارية إلى جانب المجالات التعليمية والصناعية والثقافية بما يعود بالخير على البلدين وشعبيهما ويحقق مصالحهما المتبادلة.

وأكد محمد بن زايد - خلال اللقاء - حرص دولة الإمارات العربية المتحدة على بناء جسور التواصل والتعاون مع الدول الصديقة كافة بما يخدم جهود التنمية المستدامة وترسيخ أسس الأمن والاستقرار والسلام لشعوبها.

من جانبه، أكد رئيس وزراء بلغاريا حرص بلاده على تعزيز تعاونها مع دولة الإمارات في المجالات كافة، مشيرا إلى أن زيارته تأتي في إطار اهتمامه بدعم علاقات الصداقة المتميزة والتعاون المشترك بين البلدين.

وقال إن بلغاريا ودولة الإمارات لديهما رؤى و تطلعات مشتركة لتحقيق نمو مستدام تدعمه العديد من المقومات و الفرص الواعدة لإقامة المشاريع الاقتصادية الاستثمارية المشتركة التي تسهم في تطوير وتعزيز علاقاتهما.