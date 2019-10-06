مسؤول محلي عراقي: قبول استقالة محافظ بغداد

بغداد- (د ب أ):

قرر مجلس محافظة بغداد، الأحد، قبول استقالة محافظ العاصمة العراقية فلاح الجزائري من منصبه .

وقال رئيس مجلس محافظة بغداد رياض العضاض إن"مجلس محافظة بغداد صوت على قبول استقالة المحافظ فلاح الجزائري وفتح باب الترشح لمنصب المحافظ لمدة خمسة أيام".

كان الجزائري الذي ينتمي الى حزب الدعوة بزعامة نوري المالكي قد شغل منصب محافظ العاصمة بغداد نهاية العام الماضي.

ولم يتضح بعد سبب استقالة الجزائري حيث تأتي إثر موجة المظاهرات التي شهدتها العاصمة فيما يشير اخرون إلى أنها لأسباب صحية.