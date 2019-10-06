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في أول زيارة مشتركة.. البرهان وحمدوك يصلان إلى السعودية

03:05 م الأحد 06 أكتوبر 2019
في أول زيارة مشتركة.. البرهان وحمدوك يصلان إلى السعودية

رئيس المجلس العسكري السوداني عبدالفتاح البرهان

الرياض- (د ب أ):

وصل رئيس مجلس السيادة السوداني عبدالفتاح البرهان، ورئيس الوزراء عبدالله حمدوك، الأحد إلى السعودية، في إطار جولة خليجية تشمل أيضا الإمارات.

وهذه الزيارة هي أول زيارة مشتركة يقومان بها معا منذ تكوين هياكل السلطة الانتقالية في السودان في أغسطس الماضي.

وتأتي الزيارة تلبية لدعوة من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز.

ومن المقرر أن يستقبل العاهل السعودي، وكذلك ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في وقت لاحق اليوم كلا من البرهان وحمدوك.

ويضم الوفد السوداني وزيرة الخارجية أسماء عبدالله ووزير المالية إبراهيم البدوي ووزير التجارة والصناعة مدني عباس ومدير جهاز المخابرات العامة أبو بكر دمبلاب.

ومن المقرر أن يغادر الوفد السوداني المملكة صباح يوم غد متوجها إلى الإمارات.

وكانت السعودية والإمارات أعلنتا في أغسطس الماضي دعم السودان بـ 540 ألف طن من القمح لتلبية الاحتياجات الغذائية الأساسية للشعب السوداني لثلاثة أشهر كمرحلة أولى.

وجاءت هذه المساعدات ضمن حزمة مساعدات كانت أقرتها السعودية والإمارات في أبريل الماضي بقيمة ثلاثة مليارات دولار أمريكي. وكان تم إيداع 500 مليون دولار من البلدين كوديعة في البنك المركزي السوداني لتعزيز مركزه المالي.

عبدالفتاح البرهان مجلس السيادة السوداني عبدالله حمدوك السعودية

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