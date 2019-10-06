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    حزب "العمال الكردستاني" يرسل تعزيزات عسكرية إلى الحدود السورية التركية

    02:01 م الأحد 06 أكتوبر 2019
    حزب "العمال الكردستاني" يرسل تعزيزات عسكرية إلى الحدود السورية التركية

    حزب العمال الكردستاني

    أنقرة - (د ب أ):

    أرسل حزب "العمال الكردستاني" في وقت متأخر من ليلة أمس السبت تعزيزات عسكرية إلى مناطق سيطرته على الحدود مع تركيا شمالي سوريا، فيما حلقت طائرات أمريكية في سماء المنطقة، طبقا لما ذكرته وكالة "الأناضول" الرسمية التركية للانباء اليوم الأحد.

    جاء ذلك تزامناً مع ازدياد مخاوف الحزب من عملية عسكرية مرتقبة للجيشين التركي و"السوري الحر" شرق الفرات.

    وأفادت مصادر محلية أن رتلين مكونين من 100 عربة عسكرية من قوات الحزب توجها ليلة أمس إلى مدينتي تل أبيض ورأس العين الحدوديتين شمالي الرقة السورية.

    وأضافت المصادر أن الرتل الأول انطلق من قاعدة الجلبية شمالي الرقة، وهي واحدة من أكبر القواعد الأمريكية في سوريا، فيما جاء الرتل الثاني من مدن الحسكة والقامشلي.

    وأشارت المصادر إلى أن الرتلين ضما عناصر من المقاتلين العرب كان الحزب قد جندهم إجبارياً للقتال في صفوفه، مشيرا أن الرتل كان يحمل أسلحة متوسطة وقناصة وطواقم صناعة المتفجرات، وعربات محملة برشاشات ثقيلة.

    وأوضحت المصادر أنه تزامناً مع إرسال الحزب للتعزيزات حلقت طائرات أمريكية في أجواء مدينة تل أبيض.

    ودخلت خلال الأيام العشرة الماضية، 300 شاحنة تحمل مساعدات أمريكية تستخدم لأغراض لوجستية وعسكرية، إلى مناطق سيطرة الحزب شرقي سوريا.

    وفي 21 سبتمبر الماضي، أرسلت الولايات المتحدة نحو 200 شاحنة إلى المنطقة.

    ويوجد نحو ألفي جندي أمريكي في 18 قاعدة ونقطة عسكرية بسوريا.

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