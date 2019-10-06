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    إيران تعلن عزمها اتخاذ الخطوات اللاحقة في خفض التزاماتها النووية

    12:58 م الأحد 06 أكتوبر 2019
    إيران تعلن عزمها اتخاذ الخطوات اللاحقة في خفض التزاماتها النووية

    المتحدث باسم الوكالة الإيرانية للطاقة الذرية بهروز

    طهران - أ ش أ

    أعلنت إيران عزمها تنفيذ المرحلة الرابعة لتقليص التزاماتها بموجب الاتفاق النووي، ما لم تف الأطراف الأخرى الموقعة على الاتفاق بالتزاماتها.

    وأكد المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي، في تصريحات نقلتها وكالة أنباء (إرنا) الإيرانية اليوم الأحد، اعتزام بلاده اتخاذ الخطوات اللاحقة في خفض التزاماتها النووية "إن لم تبادر الأطراف الأخرى لتنفيذ التزاماتها".

    وقال كمالوندي" إن قرار طهران خفض التزاماتها النووية بعد صبر استراتيجي استمر عام جاء للرد على الخطوة التي أقدمت عليها أمريكا بالخروج أحادي الجانب من الاتفاق النووي وبهدف إيجاد التوازن بين الحقوق والالتزامات".

    وأضاف المسئول الإيراني" إنه في حال نفّذت الأطراف الأخرى التزاماتها فإن إيران على استعداد للعودة إلى الوضع السابق وفي غير هذه الحالة فإن خفض الالتزامات سيستمر".

    وكانت طهران أعلنت في 6 سبتمبر الماضي أنها بدأت بتنفيذ المرحلة الثالثة لتقليص التزاماتها بالاتفاق النووي ردا على انتهاكات واشنطن للاتفاق.

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    Asha
    بهروز كمالوندي منظمة الطاقة الذرية الإيرانية الاتفاق النووي طهران
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