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    "الانتخابات التونسية" توضح حقيقة إطلاق النار على مركز اقتراع بحفوز

    12:23 م الأحد 06 أكتوبر 2019
    "الانتخابات التونسية" توضح حقيقة إطلاق النار على مركز اقتراع بحفوز

    الانتخابات التونسية

    تونس - أ ش أ

    أكدت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية أن حادث إطلاق النار الذي وقع في مركز اقتراع للانتخابات التشريعية بمدينة "حفوز" بولاية القيروان، ليس له أي علاقة بتهديدات أمنية أو إرهابية.

    وأوضح أعضاء الهيئة - في مؤتمر صحفي عقد اليوم الأحد- أن الحادث وقع قبل فتح مركز الاقتراع، ووقع على سبيل الخطأ من قبل عسكري يقوم بتأمين مركز الاقتراع أثناء تفقده لسلاحه.

    وكانت مراكز الاقتراع في مختلف أرجاء تونس قد فتحت أبوابها أمام الناخبين صباح اليوم للإدلاء بأصواتهم في ثاني انتخابات تشريعية تشهدها البلاد منذ إقرار دستور جديد عام 2014.. ويبلغ عدد الناخبين الذين يحق لهم التصويت في هذه الانتخابات 7 ملايين و65 ألفا و307 ناخبين.

    الانتخابات التونسية انتخابات تونس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات حادث إطلاق النار مركز اقتراع

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