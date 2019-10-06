السودان: البرهان وحمدوك يزوران السعودية والإمارات

القاهرة- (مصراوي):

يبدأ رئيس مجلس السيادة السوداني عبدالفتاح البرهان، ورئيس الوزراء عبدالله حمدوك، اليوم الأحد، جولة خليجية تشمل السعودية والإمارات، في أول زيارة مشتركة لهما منذ تكوين هياكل السلطة الانتقالية في السودان في أغسطس الماضي.

وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة السودانية فيصل محمد صالح، إن الزيارة تأتي تلبية لدعوة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، وأخرى وجهتها القيادة الإماراتية لرئيس الوزراء عقب أدائه القسم رئيساً للحكومة الانتقالية، حسبما ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط".

وبدأت في السودان في 21 أغسطس الماضي، مرحلة انتقالية تستمر 39 شهرًا ، وتنتهي بإجراء انتخابات، يتقاسم السلطة خلالها كل من المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيي، قائدة الحراك الشعبي الذي أنهى حكم عمر البشير بعد 3 عقود على رأس السلطة.

في سياق منفصل، شدد حمدوك على أهمية مكافحة خطاب الكراهية والتطريف الديني، حيث غرّد عبر حسابه على تويتر، الأحد: "يجب أن نحتفي بالتنوع الذي تتميز به بلادنا، وأن نضع نهاية لخطاب الكراهية والتطرف الديني وأن نعمل معاً لإعادة بناء مستقبل بلادنا".