بعد انتهاء إضراب المُعلمين.. أجراس المدارس تقرع من جديد بالأردن

عمّان- (د ب أ):

انتظم نحو مليون ونصف المليون طالب وطالبة في المدارس الحكومية بالأردن ، اليوم الأحد، وذلك بعد انتهاء إضراب المعلمين الذي استمر قرابة الشهر.

وجاء إعلان انتهاء الإضراب بعدما توصلت الحكومة إلى اتفاق مع نقابة المعلمين، اشتمل على حزمة من الإجراءات لتحسين الواقع المعيشي للمعلمين والارتقاء بمستوى أدائهم وضمان عودة الطلبة إلى مدارسهم، وفي مقدمتها إقرار علاوة تضاف إلى علاوة الـ 100 بالمائة التي يتقاضاها المعلمون.

وتراوحت نسبة العلاوات التي تم الاتفاق عليها ما بين 35 بالمائة إلى 75 بالمائة حسب الدرجات الوظيفية للمعلمين، على أن يتم البدء بتطبيق هذه العلاوات اعتبارا من أول يناير العام المقبل.

وحرص الطلاب على التوافد على المدارس مبكرين وارتسمت الابتسامات على وجوههم.

ووفقا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، طالب أولياء أمور بتمديد الفصل الدراسي الثاني لثلاثة أسابيع وعدم الاكتفاء بالقيام بتكثيف الحصص ودمجها على الجدول الأسبوعي لحصص الطلبة، حيث رأوا أن هذا سينعكس سلبا على التحصيل الدراسي للطلبة.

وحرص معلمون على طمأنة الأهالي بأنهم سيقومون ببذل أقصى ما بوسعهم لتعويض ما فات الطلاب بسبب الإضراب.

وكانت نقابة المعلمين أعلنت الليلة الماضية انتهاء الإضراب الذي بدأ في الثامن من سبتمبر الماضي.

وكانت مدارس المملكة بدأت دوامها بعد انتهاء العطلة الصيفية يوم الأحد الأول من سبتمبر الماضي ولمدة أسبوع فقط وبعدها بدأ الإضراب.