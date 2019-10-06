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تونس: تأخير فتح أكثر من 250 مركز اقتراع لأسباب لوجيستية

11:04 ص الأحد 06 أكتوبر 2019
تونس: تأخير فتح أكثر من 250 مركز اقتراع لأسباب لوجيستية

احدى لجان الانتخابات التونسية

تونس- (د ب أ):

فُتِحت أبواب أكثر من 250 مركز اقتراع في 5 ولايات بتونس، اليوم الأحد، في توقيت استثنائي لأسباب لوجيستية.

وأعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أن فتح مكاتب الاقتراع في هذه المراكز سيكون بداية من الساعة 10:00صباحا (9:00 بتوقيت جرينيتش) وتغلق عند الساعة 4:00 بعد الظهر.

وتتوزع تلك المراكز في ولايات القصرين وقفصة وجندوبة وسيدي بوزيد والكاف، وهي ولايات محاذية للحدود الغربية مع الجزائر وكانت شهدت في السابق هجمات لمتشددين.

ويأتي هذا الاجراء، بحسب الهيئة، "ضمانا لسير العمليات الانتخابية في أحسن الظروف طبقا للقوانين والمعايير الدولية".
ويسري هذا التوقيت الاستثنائي على نفس المراكز في انتخابات الدور الثاني للانتخابات الرئاسية الأحد المقبل 13 أكتوبر.

وفتحت مراكز الاقتراع في باقي أنحاء البلاد منذ الساعة الثامنة صباحا (7:00 بتوقيت جرينيتش) وتغلق عند السادسة مساء، في ثالث انتخابات تشريعية تشهدها البلاد منذ بدء الانتقال السياسي، لاختيار 217 نائبا في البرلمان.

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