مجلس الوزراء الإسرائيلي المُصغّر يجتمع اليوم لأول مرة منذ الانتخابات

تل أبيب- (د ب أ):

يعتزم مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية "الكابينيت"، عقد اجتماع بعد ظهر اليوم الأحد، وذلك للمرة الأولى منذ الانتخابات التي جرت في 17 سبتمبر الماضي.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني، أنه لم يتم إعلان السبب وراء الاجتماع، إلا أنه يأتي وسط تحذيرات صدرت عن الإدارة في إسرائيل بشأن تهديد قادم من إيران.

وكان رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو دعا نهاية الأسبوع الماضي إلى تشكيل "حكومة وحدة وطنية واسعة"، في ظل ما وصفه بـ"التحديات الأمنية الرهيبة التي تواجه الدولة".

وحذر نتنياهو من أن إسرائيل تواجه تحديا خطيرا من جانب إيران، وقال إن "أي شخص يعرف الوضع يعرف أن إيران تزداد قوة وتشن هجمات في جميع أنحاء العالم".