ترامب يفتح جبهة جديدة ويشن هجوما على سيناتور جمهوري بارز

واشنطن - أ ش أ:

شن الرئيس الامريكي دونالد ترامب اليوم الأحد هجوما على العضو البارز في حزبه الجمهوري السيناتور ميت رومني لمساعيه لدفع حكومات أجنبية للتحقيق مع منافسه الديمقراطي المحتمل نائب الرئيس السابق جو بايدن .

وبذلك فتح ترامب جبهة جديدة في معركة مساءلته أمام الكونجرس والتى قد تزيد تعقيد الموقف بالنسبة لإدارته.

وقال ترامب ـ في تغريدة له على حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" أوردتها قناة "سكاي نيوز عربية"ـ إن السيناتور رومني "شخص غبي يحاربني منذ البداية".

وكان رومني قد انتقد ـ في وقت سابق ـ الرئيس الأمريكي، لأنه طلب من الصين التحقيق مع نائب الرئيس السابق جو بايدن، الذي يسعى للحصول على ترشيح الحزب الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقررة العام المقبل، قائلا "إن طلب ترامب من الصين كان خطئا وتصرفا مشينا".

وكان مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي قال، في وقت سابق ، إن الوزارة ردت مبدئيا على طلب من لجنة في الكونجرس، يهيمن عليها الديمقراطيون، بوثائق تتعلق بالتحقيق الخاص بمساءلة ترامب.

وأصدرت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي في 27 سبتمبر مذكرة استدعاء لبومبيو، وهو حليف مقرب لترامب، في محاولة لإلزامه بتسليم وثائق تتعلق باتصالات مع الحكومة الأوكرانية.