وفد من البرلمان العربي يتابع الانتخابات التشريعية في تونس

تونس - (أ ش أ):

أعلن البرلمان العربي أنه سيشارك بوفد يضم ستة أعضاء من الجزائر والبحرين وجزر القمر وليبيا والمغرب، لمتابعة الانتخابات التشريعية في تونس والتي ستجري غدا الأحد.

وأوضح البرلمان - في بيان أصدره اليوم السبت - أن مشاركته تأتي بناء على الدعوة الموجهة إليه من رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية، واستكمالا لمشاركته في متابعة الاستحقاقات الانتخابية بتونس.

وأكد البرلمان حرصه على متابعة الاستحقاقات الديمقراطية التي تشهدها تونس في إطار تجربتها الناجحة في الانتقال السلمي السلس للسلطة، وعملية التحول الديمقراطي.

وسيقوم الوفد، بعد إتمام متابعة جميع مراحل العملية الانتخابية حتى الانتهاء من فرز الأصوات، برفع تقرير يتضمن ملاحظاته لرئيس البرلمان العربي، وللهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية.