مظاهرات حاشدة في أدنبرة للمطالبة باستقلال اسكتلندا

أدنبرة - (أ ش أ):

نظم آلاف الأشخاص مظاهرات حاشدة اليوم السبت، في مدينة (أدنبرة) عاصمة اسكتلندا؛ للمطالبة بالاستقلال عن المملكة المتحدة.

وذكر راديو (صوت أمريكا) - في نشرته باللغة الإنجليزية - أن هذه المظاهرات تأتي في ظل خروج بريطانيا المحتمل من الاتحاد الأوروبي المقرر في 31 أكتوبر الجاري، والذي ترى رئيسة الوزراء الاسكتلندية نيكولا ستورجيون أنه سوف يؤدي إلى تدمير الاقتصاد الاسكتلندي.

وأشار الراديو الأمريكي إلى أن المتظاهرين رفعوا أعلام اسكتلندا، فيما وجهت رئيسة الوزراء - التي لم تشارك في المظاهرات - رسالة دعم ومساندة للمتظاهرين .

وكانت اسكتلندا قد شهدت استفتاء عام 2014 أسفر عن رفض 55 في المائة من الناخبين الاستقلال عن المملكة المتحدة، حيث ترى العناصر القومية الاسكتلندية أن بعض الذين صوتوا ضد هذا الاستقلال أقدموا على ذلك اعتقادا منهم بأنه من شأنه أن يحفظ لهم مكانا داخل الاتحاد الأوروبي.

يشار إلى أن الاستفتاء الذي جرى في بريطانيا عام 2016، وأسفر عن تأييد الناخبين للخروج من الاتحاد الأوروبي شهد تأييد 62 في المائة من الناخبين الاسكتلنديين للبقاء داخل الاتحاد الأوروبي.