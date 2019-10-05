جونسون يستكشف احتمالية استخدام المجر لحق النقض ضد تمديد "بريكست"

لندن - (د ب أ):

ذكرت صحيفة ذا ديلي تيلجراف البريطانية اليوم السبت أن رئيس الوزراء بوريس جونسون يستكشف احتمالية استخدام حق النقض من جانب المجر ضد أي طلب لتأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وأظهرت وثيقة مقدمة إلى إحدى المحاكم الاسكتلندية أمس الجمعة أن الحكومة البريطانية ستمتثل لقانون جديد يطالبها بالسعي إلى تأجيل خروج بريطانيا من التكتل الأوروبي إلى ما بعد الموعد النهائي المحدد في 31 تشرين أول/أكتوبر في حال عدم التوصل إلى اتفاق بين الجانبين في 19 أكتوبر.

لكن جونسون كتب في وقت لاحق فى تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" يقول: "اتفاق جديد أو لا اتفاق- ولكن دون تأجيل".

وجاء ذلك عقب تكهنات بأن رئيس الوزراء البريطاني قد يكون قادراً على تجنب تأجيل حتى لو طلبت بريطانيا تأجيلا ، على سبيل المثال، من خلال تشجيع إحدى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة على استخدام حق الاعتراض على التمديد.

ونقلت صحيفة التايمز عن دومينيك كامينجز، كبير مستشاري جونسون، قوله أمس الجمعة إن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق أمر مؤكد ما لم توافق بروكسل على تعديل اتفاقية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على أساس مقترحات جونسون الجديدة.

وقد رفض مسؤولين كبار في الاتحاد الأوروبي المقترحات، وحثوا بريطانيا على تقديم العديد من الإيضاحات ، حيث لا تزال الترتيبات المتعلقة بالحدود الأيرلندية عقب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي تمثل نقطة الخلاف الرئيسية.