ميدفيديف: كوبا تشرع في تسوية ديونها مع روسيا

موسكو - (د ب أ):

قال رئيس الوزراء الروسي ديمتري ميدفيديف اليوم السبت إن كوبا بصدد القيام بتسوية ديونها مع روسيا وإنها مستعدة لدفع كافة المستحقات حتى وإن كانت هناك متأخرات لم تسدد بعد ، حسبما نقلت وكالة أنباء سبوتنك الروسية اليوم السبت .

وأضاف ميدفيديف في مقابلة مع برنامج "ذا فيستي في سوبوتو" التليفزيوني الروسى : "أصدقاؤنا الكوبيون يسددون ديونهم. على عكس ما كان عليه الحال منذ بعض الوقت - على سبيل المثال، قبل 20 إلى 30 عامًا، في الحقبة السوفيتية، عندما لم يعتد أحد، في هذه الحالة، الأموال. الآن أصدقاؤنا الكوبيون يدفعون".

وأوضح رئيس الوزراء الروسي، أنه خلال زيارته لكوبا التى أختتمت أمس ، أخبره الرئيس الكوبي ميجيل دياز كانيل، عدة مرات أنه: "إذا كنا (كوبا) قد أرجأنا شيئًا ما في مكان ما، فلا تقلق، فسنقوم بسداد كل شيء".

واستطرد ميدفيديف قائلا : "لقد تحدثنا ...عن هذا واتفقنا على أننا سنضع، في الواقع، خطة عمل لمصادر الطاقة في كوبا، مع الأخذ في الاعتبار مصادر الطاقة التقليدية، أقصد الهيدروكربونات، وربما بعض الفرص الأخرى المتاحة".

وعند سؤاله عما إذا كانت السفن الحربية الروسية سترافق ناقلات النفط إلى كوبا، أشار ميدفيديف إلى أن موسكو تفضل دراسة طرق أخرى لمساعدة الجزيرة على الحصول على النفط والمنتجات النفطية.

وأكد ميدفيديف على الحاجة لمناقشة تطوير العلاقات الاقتصادية الروسية مع كوبا، والتي كانت ناجحة للغاية في الآونة الأخيرة.

وقد قام رئيس الوزراء الروسي بزيارة إلى كوبا الواقعة في منطقة البحر الكاريبي يومي الثالث والرابع من أكتوبر الجاري.