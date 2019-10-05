قاض ينتحر داخل محكمة في تايلاند بعد إصداره حكمًا بتبرئة 5 أشخاص

بانكوك - (أ ش أ):

أطلق قاض الرصاص على نفسه في محكمة جنوبي تايلاند، بعد إصداره حكما بعدم إدانة خمسة أشخاص متهمين بارتكاب جرائم تتعلق بالقتل، وتكوين جماعة غير قانونية، وبأسلحة.

وأوضحت شبكة "يورو نيوز" الأوروبية أنه تم نقل القاضي إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم غير أنه لفظ أنفاسه بها اليوم السبت.

ومن جهته، قال متحدث باسم محكمة العدل في البلاد "لا نعرف لماذا فعل ذلك، ربما يشعر بضغط عليه متعلق بأمور شخصية، مؤكدًا "أنه لا يوجد تدخل في عمل القضاة وأنهم مستقلون في إصدار الأحكام" وأنه سيبلغ مكتب اللجنة القضائية بوقوع الحادث غدًا الإثنين.

ولفتت الشبكة الأوروبية إلى أن محافظات يالا، وباتّاني، وناراثيوات، تعد جزءًا من سلطنة "ملايو" المستقلة المسلمة قبل أن تضمها تايلاند إليهم في عام 1909، غير أن بعض الجماعات هناك ترغب في دولة مستقلة.