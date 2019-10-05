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    مشرد يقتل 4 أمريكيين في هجوم عشوائي بولاية مانهاتن

    08:01 م السبت 05 أكتوبر 2019
    مشرد يقتل 4 أمريكيين في هجوم عشوائي بولاية مانهاتن

    الشرطة الأمريكية

    نيويورك - (أ ش أ):

    قُتل 4 أشخاص وأصيب خامس بجروح خطرة، بعدما تعرضوا للضرب المبرح بأنبوب معدني على يد أحد المشردين في جنوب مانهاتن بولاية نيويورك الأمريكية، وفقا لما أعلنت الشرطة الأمريكية، اليوم السبت.

    وقالت الشرطة إنها احتجزت شابا بعمر 24 عاما يُشتبه في كونه منفّذ الهجوم، كما تحفّظت على أداة القتل المتسخدمة، وهي أنبوب معدني بطول حوالي 3 أقدام استخدمها المعتدي لضرب ضحايا أثناء نومهم، موضحة أن جميع الضحايا من المشرّدين، حسب ما نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عبر موقعها الإلكتروني.

    وقال رئيس محققي جنوب مانهاتن مايكل بالداسانو، في مؤتمر صحفي، إنه من غير المرجح أن تكون الجريمة مخطط لها، مرجحا أن الهجوم كان عشوائيا، ولم يستهدف أحدا على خلفية عرقه أو عمره أو أي شيء من هذا القبيل.

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