وزير الري السوداني: اتفقنا مع مصر وإثيوبيا على مواصلة التشاور وحل نقاط الخلافية

القاهرة- (مصراوي):

وزير الري والموارد المائية السوداني ياسر عباس، اليوم السبت خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب اختتام الاجتماع الثلاثي لوزراء المياه، إن مصر والسودان وإثيوبيا اتفقوا على عدة مسائل بشأن سد النهضة، وأن الأطراف الثلاثة سوف تواصل العمل على حل النقاط الخلافية.

وذكرت صحيفة الشرق الأوسط أن الوزراء الثلاثة اتفقوا على مواصلة التشاور من أجل التوصل إلى حل بشأن سد النهضة.

وشهد الاثنين الماضي انطلاق اجتماعات اللجنة الوطنية البحثية الفنية المستقلة المكونة من السودان ومصر وإثيوبيا للبت في موضوع ملء وتشغيل سد النهضة الأثيوبي، فيما لم تتضح النتائج بعد.

وتختلف مصر وأثيوبيا حول حجم المياه المُتدفق سنويًا، في المباحثات الدائرة منذ بضعة سنوات وسط تعنت من الجانب الإثيوبي، في حين أعربت مصر في أكثر من مناسبه عن أن تشغيل السد "لا يجوز بفرض الامر الواقع".