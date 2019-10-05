نشطاء المناخ يحتلون مركز تسوق في باريس

باريس - (د ب أ):

أغلق نشطاء وأعضاء حركة "تمرد الأنقراض" المناهضة لتغير المناخ مداخل مركز تسوق في جنوب شرق باريس، للفت الانتباه لتراخي الحكومة حول تغير المناخ.

وأقام المتظاهرون متاريس ومنعوا المتسوقين من دخول مبنى "إيطالي دو" وهو مركز تسوق في الدائرة الثالثة عشرة في العاصمة الفرنسية.

وقال الفرع الفرنسي لحركة "تمرد الانقراض" على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) إن الهدف هو احتلال مركز التسوق، طالما أمكن لوضع ضغوط على الحكومة لاتخاذ موقف أقوى للحد من الاحتباس الحراري.

وبدأ نشطاء في مجال حماية المناخ الإعداد لما يسمى بـ "معسكر المناخ" بالقرب من ديوان المستشارية في العاصمة الألمانية برلين.

وأعلنت متحدثة باسم حركة "تمرد الانقراض" المعنية بحماية المناخ اليوم السبت إن الحركة تعتزم اعتبارا من غد الأحد تنظيم ورش عمل ومجموعات عمل داخل المعسكر، مضيفة أن المجموعات الأولى التي ستشارك في المعسكر توجهت إليه بالفعل اليوم.

ومن المنتظر أن يشارك في هذا المعسكر آلاف الأشخاص، إلا أن المتحدثة لم توضح العدد النهائي الذي سيشارك ليلا.

وبحسب بيانات الشرطة، سجل 6 آلاف شخص مشاركتهم في هذه الفعاليات التي ستمتد حتى 13 تشرين أول/أكتوبر الجاري.

وأعلنت الحركة أمس الجمعة عزمها عرقلة حركة المرور في برلين اعتبارا من يوم الاثنين المقبل احتجاجا على سياسة المناخ للحكومة الألمانية.

وقالت إحدى المشاركات في تنظيم الاحتجاج في برلين أمس: "نقوم بحملات سلمية للمقاومة المدنية، لأننا لم نعد نرى وسيلة أخرى لوقف هذه الكارثة"، مضيفة أنه من المتوقع توافد آلاف الأفراد من ألمانيا بأكملها، ومن بولندا والدنمارك والسويد، للمشاركة في الاحتجاجات خلال الأيام المقبلة، مشيرة إلى أن الفعاليات الاحتجاجية ستستمر أسبوعا على الأقل.

ولم يكشف النشطاء عن الطريقة التي سيعرقلون بها المرور، حيث قالت إحدى المشاركات في التنظيم: "ننصح سائقي السيارات بترك سياراتهم"، مضيفة أنه ليس من المقرر عرقلة حركة سير قطارات الأنفاق والضواحي.

تجدر الإشارة إلى أن حركة "تمرد الانقراض" هي منظمة بريطانية امتد نشاطها إلى ألمانيا أيضا منذ نوفمبر الماضي، بحسب بيانات المنظمة.

ويطالب نشطاء الحركة من الحكومة الألمانية بإعلان حالة الطوارئ المناخية وخفض الانبعاثات الكربونية إلى الصفر بحلول عام 2025. وتؤكد الحركة على أن جميع احتجاجاتها سلمية.