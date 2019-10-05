الإمارات: "إقبال جيد" على مراكز الاقتراع لاختيار 20 نائبا برلمانيا

دبي/الشارقة - (د ب أ):

شهدت عملية التصويت في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي (البرلمان) في دولة الإمارات العربية المتحدة، "إقبالا جيدا" اليوم السبت، وفق ما ذكره مسؤولو اللجنة الوطنية للإنتخابات.

وانطلقت اليوم انتخابات المجلس في 39 مركزا انتخابيا تغطي أنحاء البلاد، لاختيار 20 نائبا برلمانيا من بين 478 مرشحا من مختلف إمارات الدولة.

ويتنافس على مقاعد البرلمان 125 مرشحا في إمارة أبوظبي، و86 في دبي، و109 في الشارقة، و60 في رأس الخيمة، و53 في الفجيرة، و26 في عجمان، إضافة إلى 19 في أم القيوين.

وتوافد الإماراتيون على لجان التصويت بداية من الساعة 8 صباحا بالتوقيت المحلي، وتسير عملية التصويت بسهولة، ودون أية ملاحظات.

وقال الناخب خالد الزعابي لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) إنه جاء مع اشقائه للتصويت في الانتخابات، ولم يستغرق الإدلاء بأصواتهم سوى 5 دقائق.

وأوضح أن مركز الاقتراع في مركز دبي التجاري العالمي يضم متطوعين يستقبلون الناخب ويشرحون له كيفية التصويت الالكتروني ويوجهونه لأجهزة التصويت، "مايجعل عملية الاقتراع سلسلة وتنتهي في دقائق".

وقالت الناخبة منى ال علي إنها توجهت لمركز التصويت بنادي الشطرنج في الشارقة بصحبة ابنائها من أجل الإدلاء بأصواتهم "تلبية لنداء الوطن، وتعزيز التجربة البرلمانية في الدولة".

واضافت أنها "سعيدة بالمنافسة القوية للمرأة في هذه الانتخابات، واعتقد أن تجربة المرأة في البرلمان خلال الدورات الماضية كانت ناجحة، وحفزت كثير من النساء لخوض المعركة الإنتخابية هذا العام".

وقال مسؤولون من اللجنة الوطنية للانتخابات إن 1170 متطوعا ومتطوعة من أبناء الإمارات موجودون في المراكز الانتخابية لتسهيل خطوات التصويت الإلكتروني على الناخبين، "والمساهمة في إنجاز عملية انتخابية ناجحة تحقق معايير الشفافية والنزاهة".

وقال وزير شؤون المجلس الوطني الاتحادي، رئيس اللجنة الوطنية للانتخابات، عبدالرحمن العويس، للصحفيين خلال جولته على مراكز التصويت في دبي اليوم السبت، إن اللجنة لم تتلق ملاحظات حتى الآن على عملية التصويت.

وأضاف: "يتابع العملية الانتخابية كثير من المراقبين، من جمعيات النفع العام وغيرها".

وتابع: "العملية الانتخابية التي تجري اليوم تعد من أكثر العمليات الانتخابية سهولة وشفافية، والتجربة الانتخابية في الإمارات تشهد تطورا كبيرا، وستستمر على هذا النحو حتى تصل إلى تحقيق الأفضل".

ومن المقرر أن تغلق صناديق الاقتراع الساعة 8 من مساء اليوم بالتوقيت المحلي، لتبدأ عملية الفرز الالكتروني، ثم إعلان نتائج الفرز في اليوم نفسه، بينما يتم اعتماد القائمة النهائية للفائزين يوم 13 أكتوبر الجاري.