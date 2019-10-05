حركة مرابطون اللبنانية تهنئ وزير الدفاع بمناسبة ذكرى انتصار أكتوبر

القاهرة – (مصراوي):

بعث أمين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين "المرابطون"، العميد مصطفى حمدان، برسالة تهنئة إلى وزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة الفريق أول محمد زكي، بمناسبة ذكرى انتصار حرب 6 أكتوبر المجيد.

وقال حمدان في رسالة وصلت مصراوي نسخة منها: "أتقدم من سيادتكم باسم المرابطون وباسمي الشخصي بالمباركة في الذكرى ال 46 لحرب أكتوبر العظيمة في العاشر من رمضان عام 1973، مؤكدين لكم ولأبناء قواتنا المسلحة المصرية اعتزازنا وفخرنا بهم بشهدائهم ودمهم المقدّس الطاهر، الذين يخوضون اليوم أعظم معركة من أجل بقاء أمتنا العربية من محيطها إلى خليجها العربي ضد عصابات الإخوان المتأسلمين وكل أعداء الأمة".

وأضاف: "نحن المرابطون سنبقى الى جانب قواتنا المسلحة المصرية في صراعنا ضد هؤلاء الارهابيين، ونعتز بشهداء جيشنا العربي المصري الذين يرتقون إلى ربهم على أرض سيناء الحبيبة، ليس دفاعاً عن المحروسة مصر وإنما دفاعاً عن كل أمتنا العربية".

واستطرد في رسالته: "نحن على يقين تام أن انتصاركم في هذه المعركة، سيؤسس لمشروع نهضوي استراتيجي فيما يتعلّق بالأمن القومي العربي وحمايته وصونه من كل الأعداء، الذين يتربّصون شرًا بحرية وتقدّم وتكامل أبناء أمتنا العربية، السلام والرحمة على شهداء قوات المسلحة المصرية.. عشتم وعاشت مصر المحروسة، وعاشت القوات المسلحة المصرية عزيزة بقيادتكم الحكيمة".