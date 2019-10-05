"المرابطون" اللبنانية تبعث برسالة للسيسي بمناسبة ذكرى انتصار أكتوبر

القاهرة – (مصراوي):

بعث أمين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين "المرابطون" في لبنان، العميد مصطفى حمدان، رسالة تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة ذكرى انتصار حرب 6 أكتوبر المجيد.

وجاء في نص الرسالة التي وصل مصراوي نسخة منها ما يلي: "أتقدّم من سيادتكم باسم المرابطون وباسمي الشخصي بأسمى آيات المباركة وكل الحب والتقدير والاحترام، في ذكرى الانتصار العظيم في "6 أكتوبر 1973"، مؤكدين لكم يا سيادة الرئيس أننا معكم في قيادتكم الحكيمة لمصر المحروسة وخير أجناد الأرض قواتها المسلحة المصرية".

وأكد حمدان في رسالته أن "الأمة العربية لن تُصان ولن تُحمى إلا برؤيتكم الاستراتيجية العليا وقدرات القوات المسلحة المصرية، في تجميع عناصر القوة لكل الجيوش العربية في معركة مكافحة الإرهاب وصون وحماية الأمن القومي العربي من كل الأعداء".

وقال حمدان: "اليوم تسطّر قواتنا المسلحة المصرية نصراً عظيماً في ملحمة المواجهة ضد عصابات الإخوان المتأسلمين في كل مصر، والانتصار في هذه المعركة لن يحمي فقط جمهورية مصر العربية بل سيحمي كل أبناء الأمة من المحيط إلى الخليج العربي".

وأضاف "نحن نعتز يا سيادة الرئيس بشهداء قواتنا المسلحة المصرية الذين يرتقون إلى ربهم على أرض سيناء الحبيبة".

وأشار إلى الانجازات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للقيادة المصرية، مؤكدًا أنها "تجعل من مصرنا الحبيبة قاعدة الارتكاز والمحور الرئيسي لإعادة التوازن إلى كل أقطار الأمة، بعد السنوات العجاف والصقيع العربي الذي أسموه ربيعًا.. إن ربيع هذه الأمة سيخرج من المحروسة مصر بقيادتكم بإذن الله".

واستطرد "وفّقكم الله يا سيادة الرئيس وأعانكم في قيادة هذه المرحلة المفصلية والدقيقة من تاريخ أمتنا".