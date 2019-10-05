المعارضة السورية: جرحى جراء 3 انفجارات في ريف حلب

دمشق - (د ب أ):

أعلنت المعارضة السورية سقوط عشرات الجرحى جراء ثلاثة انفجارات بمناطق ريف حلب الشمالي الشرقي الخاضع لسيطرة فصائل المعارضة (درع الفرات) اليوم السبت.

وقال مصدر في الجيش الوطني التابع للجيش السوري الحر: "انفجرت ثلاث دراجات نارية مفخخة ، الأولى عند دوار الشهداء وسط مدينة جرابلس، والثانية في بلدة قباسين، والثالثة قرب معبر الراعي الحدودي مع تركيا في ريف حلب الشمالي الشرقي".

وأكد المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) "حسب الدفاع المدني العامل في ريف حلب فإن انفجار مدينة جرابلس خلف 12 جريحا على الأقل ، بينما سقط 14 جريحا بينهم أربعة أطفال في بلدة قباسين، وأصيب خمسة اشخاص في الانفجار الذي وقع قرب البوابة الحدودية في بلدة الراعي ".

وأتهم المصدر وحدات حماية الشعب الكردي بالوقوف خلف تلك التفجيرات ، قائلا :" هذه التفجيرات الثلاثة طالت مناطق مدنية وجميع الجرحى هم مدنيون ، ومن قام بها عناصر وحدات حماية الشعب الكردي".

وأشار إلى أنه سبق وتم إلقاء القبض على منفذي تفجيرات في مدينة عزاز، وغيرها من مناطق ريف حلب اعترفوا بأن عناصر وحدات الحماية تقف خلفها .

وسقط عشرات القتلى والجرحى في انفجار سيارات ودراجات وعبوات ناسفة في المناطق الخاضعة لسيطرة فصائل المعارضة بعد السيطرة عليها، وطرد عناصر داعش قبل ثلاث سنوات ، ووجهت فصائل المعارضة اتهامات متكررة إلى عناصر وحدات الحماية الكردية وخلايا تابعة لتنظيم داعش بالوقوف وراء هذه التفجيرات .