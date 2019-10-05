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    الملك سلمان وولي العهد يهنئان السيسي بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة

    11:12 ص السبت 05 أكتوبر 2019
    الملك سلمان وولي العهد يهنئان السيسي بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة

    الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد محمد بن سلمان

    الرياض – (أ ش أ):

    بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة ذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة.

    وأعرب خادم الحرمين الشريفين- في البرقية وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم السبت - عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة للرئيس السيسي، ولحكومة وشعب جمهورية مصر العربية الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.

    كما بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية تهنئة مماثلة للرئيس عبد الفتاح السيسي.

    وعبر ولي العهد السعودي عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة للرئيس السيسي، ولحكومة وشعب مصر الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.

    هذا المحتوى من

    Asha
    الملك سلمان ذكرى انتصارات أكتوبر محمد بن سلمان نصر أكتوبر?

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