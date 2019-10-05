الإماراتيون يُدلون بأصواتهم في انتخابات المجلس الوطني

أبوظبي- (د ب أ):

فتحت مراكز الاقتراع في الإمارات، صباح اليوم السبت، أبوابها لاستقبال الناخبين للتصويت في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي عبر 39 مركزا انتخابيًا موزعة على مناطق البلاد كافة.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) اليوم أن عملية التصويت بدأت في تمام الساعة الثامنة صباحا وتنتهي في تمام الساعة الثامنة مساء حيث يتم بعد الانتهاء من عمليات التصويت إغلاق المراكز وإعلان نتائج الفرز الأولية لعمليات التصويت والقائمة الأولية للفائزين بانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019 وذلك بعد تطبيق قرار الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة الخاص برفع نسبة تمثيل المرأة في المجلس الوطني الاتحادي إلى 50 بالمئة .

ووفق الوكالة، تشهد المراكز الانتخابية على مستوى الدولة إقبالا لافتا من أعضاء الهيئات الانتخابية منذ بدء عملية التصويت.

وقالت اللجنة الوطنية للانتخابات إنه يمكن للناخبين التصويت باستخدام بطاقة الهوية ولو كانت منتهية الصلاحية، حيث سيتمكن الجهاز الإلكتروني من قراءتها، كما يمكن كذلك للناخب أن يصوت في حال كانت هويته قيد التجديد أو أنها مفقودة ولديه وثيقة رسمية تثبت ذلك.

وأشارت إلى أن هذه الإجراءات تأتي ضمن حرص اللجنة على ضمان ممارسة الحق الانتخابي لجميع أعضاء الهيئات الانتخابية.

يتنافس على مقاعد البرلمان 495 مرشحا، حيث يتم اعتماد القائمة النهائية للفائزين يوم 13 أكتوبر.