إطلاق صاروخين من غزة دون سقوطهما داخل إسرائيل

تل أبيب- (د ب أ):

نقلت هيئة البث الإسرائيلي عن المتحدث باسم الجيش أنه جرى قبل منتصف الليلة الماضية رصد إطلاق قذيفتين صاروخيتين من قطاع غزة باتجاه إسرائيل، ولكنهما لم تسقطا داخل الأراضي الإسرائيلية.

ولم تذكر الهيئة أي تفاصيل عن الصاروخين أو موقع سقوطهما، أو ما إذا كانا سببا أي أضرار.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة أعلنت أمس الجمعة مقتل فلسطيني وإصابة آخرين، في مواجهات مع الجيش الاسرائيلي خلال احتجاجات مسيرة العودة الأسبوعية شرقي القطاع، في أسبوعها رقم 77.

وذكرت الوزارة في بيان أن القتيل قضى برصاص حي أطلقه عليه جنود إسرائيليون خلال مواجهات على الأطراف الشرقية لبلدة جباليا في شمال القطاع.

وأضافت الوزارة أن طواقمها تعاملت مع عدد آخر من المصابين بالرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز في المواجهات التي تجري قرب خمسة مراكز رئيسية على أطراف شرق القطاع.

وكانت مسيرات العودة انطلقت في 30 مارس 2018 للمطالبة بحق عودة اللاجئين الفلسطينيين، ورفع الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة منذ أكثر من 12 عاما. ولقي أكثر من 300 فلسطيني حتفهم منذ بدء المسيرات.