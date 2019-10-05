مفوضية حقوق الإنسان العراقية: 73 قتيلا جراء الاحتجاجات الغاضبة في البلاد

بغداد- (د ب أ):

أعلنت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق اليوم السبت ارتفاع ضحايا الاحتجاجات الغاضبة في العراق إلى 73 قتيلا و3261 جريحا .

وقال على البياتي عضو مجلس المفوضية، وهي منظمة حكومية يجري تعيين أعضائها من قبل البرلمان العراقي) في اتصال هاتفي مع وكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) اليوم ، إن عدد المعتقلين بلغ 540 شخصا تم الافراج عن 344 منهم .

ووفق شهود عيان، عادت الحياة إلى طبيعتها بعد رفع حظر التجوال حيث فتحت المتاجر والأسواق أبوابها أمام المواطنين .

وكان رئيس مجلس الوزراء العراقي القائد العام للقوّات المسلّحة عادل عبد المهدي وجه أمس الجمعة برفع حظر التجول من الساعة الخامسة من صباح السبت( بالتوقيت المحلي).

ومن المقرر أن يعقد البرلمان العراقي جلسة اليوم لمناقشة تداعيات أزمة المظاهرات .

وتجتاح البلاد حاليا مظاهرات احتجاجية غاضبة في المحافظات العراقية التي تقطنها أغلبية شيعية، للمطالبة بمحاربة الفساد وحل أزمة البطالة وتحسين الخدمات.

ودعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر مساء أمس الحكومة العراقية إلى الاستقالة وإجراء انتخابات مبكرة تحت إشراف أممي، وفق ما أفادت قناة " السومرية" العراقية.

وقال رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي أمس إن بلاده تحتاج إلى ثورة لمحاربة الفساد وتدعم مطالب المتظاهرين وسلميتها.

وأكد الحلبوسي اليوم "رفضه التصادم المسلح الذي حدث في التظاهرات".