مذكرة للبيت الأبيض لتقديم وثائق اتصالات ترامب مع أوكرانيا

واشنطن- (د ب أ):

أصدر مشرعون ديمقراطيون يجرون تحقيقا لعزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، مذكرة استدعاء للبيت الأبيض تلزمه بتقديم جميع الوثائق المتعلقة باتصالاته مع أوكرانيا.

​وصدر البيان من لجان بمجلس النواب بعد مهلة منحت للبيت الأبيض لتسليم المعلومات المطلوبة طواعية يوم الجمعة إلا أن إدارة ترامب لم تمتثل للطلب.

وقال رؤساء لجان الشؤون الخارجية والاستخبارات والرقابة والإصلاح بمجلس النواب "بعد نحو شهر من المماطلة، اتضح أن الرئيس اختار مسار التحدي والعرقلة والتستر".

وقال ترامب في وقت سابق يوم الجمعة إنه ربما لا يمتثل للتحقيق تاركا الأمر إلى فريق المحامين الخاص به لاتخاذ القرار في هذا الشأن.

ويخضع ترامب للتحقيق بسبب اتصالاته مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وأفرج البيت الأبيض عن نص منقح لمكالمة ترامب مع زيلينسكي في يوليو بعدما سرب مسؤول مجهول معلومات عن المحادثة، والتي طلب خلالها الرئيس الجمهوري "صنيعا" في التحقيق مع جو بادين، المرشح الأوفر حظا حاليا للفوز بترشيح الحزب الديمقراطي للانتخابات الرئاسية في العام المقبل في مواجهة ترامب.