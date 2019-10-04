جونسون يؤكد عدم تأجيل موعد بريكست

لندن - (د ب أ):

قال محامو رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم الجمعة، إنه تعهد لمحكمة اسكتلندية بأنه سيحترم قانونا يجبره على تأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) إذا لم يستطع التوصل إلى اتفاق.

وقالت وكالة أنباء بلومبرج إن جونسون قال بعد ساعات ،في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إن هذا لا يعني أنه سيكون هناك تأجيل.

وفي جلسة استماع في أدنبره اليوم الجمعة ، تعهد محامي جونسون بالسعي لتمديد مفاوضات بريكست إذا أخفق في التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي ، مخالفا ما تعهد به في سبتمبر،بأنه "يفضل الموت في خندق" بدلا من طلب تمديد بريكست.

وكانت وثائق قضائية قد كشفت أن جونسون قبل بضرورة إرسال خطاب يطلب فيه تمديد أجل خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي (بريكست) حال لم يتم التوصل لاتفاق بشأن الخروج من التكتل.

ويرفض جونسون اتفاق الانسحاب الذي تم التفاوض عليه بالفعل مع بروكسل، ويهدف إلى تسهيل خروج بريطانيا من التكتل، لكنه يصر حتى الآن على أن بريطانيا ستترك الاتحاد الأوروبي "بريكست" في نهاية الشهر من دون اتفاق إذا لزم الأمر.

وفي الشهر الماضي، سارع البرلمان إلى إصدار تشريع ضد إرادة جونسون لإلزامه بكتابة رسالة يطلب فيها تأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لمدة ثلاثة أشهر، إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق مع بروكسل بحلول 19 أكتوبر، عقب قمة ذلك الأسبوع مع زعماء الاتحاد الأوروبي.