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    رفع حظر التجوال عن بغداد ابتداءً من فجر السبت

    10:38 م الجمعة 04 أكتوبر 2019
    رفع حظر التجوال عن بغداد ابتداءً من فجر السبت

    عادل عبد المهدي

    القاهرة – مصراوي:

    وجه رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، برفع حظر التجوال عن العاصمة العراقية بغداد، ابتداءً من الساعة الخامسة من فجر السبت، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء العراقية.

    وخرج الالاف من الاشخاص في ساحة التحرير وسط بغداد يوم الثلاثاء، في تظاهرات احتجاجية مطالبين بتوفير الخدمات، وتحسين الواقع المعيشي، وتوفير الوظائف للعاطلين، والقضاء على ظاهرتي البطالة المتفشية في المجتمع، والفساد المالي والاداري المستشري في دوائر الدولة ومؤسساتها.

    وأعلنت الحكومة الاتحادية حظر التجول في بغداد اعتبارا من الخامسة من صباح اليوم الخميس.

    كما شهدت محافظات عدة احتجاجات شعبية غاضبة، منها واسط وكركوك والديوانية وميسان والبصرة وكربلاء وذي قار، اسفرت عن سقوط قتلى وجرحى.

    عادل عبد المهدي رفع حظر التجوال بغداد العراق

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