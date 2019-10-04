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    مايكروسوفت: إيران حاولت قرصنة حملة الانتخابات الرئاسية الأمريكية

    08:45 م الجمعة 04 أكتوبر 2019
    مايكروسوفت: إيران حاولت قرصنة حملة الانتخابات الرئاسية الأمريكية

    شركة مايكروسوفت الأمريكية

    واشنطن - (د ب أ):

    قال مسؤولون أمريكيون سابقون وحاليون وصحفيون وجهات أخرى من بينها شركة مايكروسوفت الأمريكية العملاقة لبرامج الكمبيوتر إن مجموعة من قراصنة الكمبيوتر مرتبطة بالحكومة الإيرانية حاولت التغلغل إلى حسابات بريد الكتروني للحملة الرئاسية الأمريكية.

    ووفقا لوكالة أنباء بلومبرج اليوم الجمعة ، قال توم بيرت نائب رئيس مايكروسوفت لثقة وسلامة العميل اليوم الجمعة على مدونة إن أربعة حسابات، على الرغم من عدم ارتباطها بحملة رئاسية مجهولة لم يتم تسميتها أو بمسؤولين حكوميين أمريكيين حاليين أو سابقين، "قد تم اختراقها " من قبل المجموعة التي تسمى الفوسفور.

    وقال بيرت في المنشور إن الهجمات وقعت "في فترة 30 يوما بين أغسطس، وسبتمبر". وقامت مجموعة الفوسفور "بأكثر من 2700 محاولة لتحديد هويات حسابات البريد الالكتروني للمستخدمين ترتبط بمستخدمين معينين لمايكروسوفت وبعدها تمت مهاجمة 241 حسابا من هذه الحسابات".

    وأوضح أن "الحسابات المستهدفة مرتبطة بحملة رئاسية أمريكية ومسؤولين حاليين وسابقين في الحكومة الأمريكية وصحفيين يقومون بتغطية السياسة العالمية وإيرانيين بارزين يعيشون خارج إيران."

    وجاء إعلان مايكروسوفت في الوقت الذي تشتد فيه سخونة الحملة الرئاسية وسط مخاوف من أن تتعرض انتخابات عام 2020 لنفس مخاطر القرصنة الروسية وجهود وسائل التواصل الاجتماعي في انتخابات 2016.

    شركة مايكروسوفت الأمريكية الانتخابات الرئاسية إيران عمليات قرصنة

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