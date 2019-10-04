الإعلام الأمني العراقي يعلن مقتل أربعة بنيران قناصين مجهولين

بغداد - (أ ش أ):

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، اليوم الجمعة، مقتل أربعة مواطنين بينهم عناصر أمن بنيران قناصين في بغداد.

وقالت الخلية في بيان لها أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية، إن أربعة أشخاص بينهم منتسبان من القوات الأمنية قتلوا في ساحة الطيران ومول النخيل وشارع فلسطين وطريق محمد القاسم اثناء خروجه من الباب الشرقي ببغداد"، مضيفة أن ذلك تم بنيران قناصين مجهولين.

يشار إلى أن الإعلام الأمني أكد، في وقت سابق، وجود حالات قنص بين صفوف المتظاهرين والقوات الامنية لخلق الفتنة.

فيما أكدا الرئيس العراقي برهم صالح ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، في وقت سابق اليوم، على حفظ الأمن المجتمعي ونبذ العنف وسلامة المتظاهرين والقوات الأمنية، ووجوب المباشرة بخطة عمل واجراءات سريعة ودقيقة تتعلق بالواقع الخدمي وتلامس حياة المواطنين بشكل مباشر، بالإضافة إلى إعطاء الأولوية القصوى لاتخاذ إجراءات صارمة في مكافحة الفساد.

واندلعت التظاهرات في العراق، احتجاجا على الفساد والبطالة وغياب الخدمات في بغداد، قبل أن تمتد إلى مناطق الجنوب في حين بدت المحافظات الشمالية والغربية هادئة نسبيا.