الرئيس التونسي: وجود المرشح القروي في السجن يؤثر على مصداقية الانتخابات

القاهرة – مصراوي:

قال الرئيس التونسي المؤقت، محمد ناصر، إن الدورة الأولى للانتخابات الرئاسية أفرزت مشكلة بسبب وجود أحد المرشحين الفائزين في السجن.

وأضاف ناصر، أن وجود المرشح للانتخابات الرئاسية نبيل القروي في السجن، يؤثر على مصداقية الانتخابات، لافتًا إلى أنه على تواصل مع رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بشأن وضع القروي.

وتابع الرئيس التونسي المؤقت، أن من مهام الرئاسة إنجاح المسيرة الديمقراطية وتجاوز الوضع الصعب الذي تعيشه تونس.

وأكد ناصر، أن المشاركة في الجولة الأولى من الانتخابات لم تكن في المستوى المطلوب، لافتًا إلى أن المشاركة في الانتخابات واجب وطني.

وأعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، الأربعاء الماضي، أن موعد انطلاق الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة، سيكون في الثالث عشر من أكتوبر الجاري، مؤكدة أنها "بذلت ما يكفي من العناية في مسألة نبيل القروي"، في إشارة إلى المرشح المسجون.

وقال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نبيل بفون، إن الهيئة "ملزمة بإجراء الانتخابات وفق الآجال الدستورية"، مشيرا إلى أن الهيئة "لا يمكنها تأخير أو تقديم الانتخابات الرئاسية، التزاما بالمواعيد الانتخابية والدستورية".

وأكدت الهيئة أنها "ملتزمة بتوفير مناخ ملائم للانتخابات الرئاسية"، التي أثارت جدلا كبيرا في ظل وجود أحد مرشحيها في السجن على ذمة قضية فساد.

وتطرق بفون للقروي في حديثه، قائلا: "الهيئة بذلت ما يكفي من العناية في مسألة القروي، لكن القانون يفرض علينا إجراء الانتخابات في آجالها. وليتحمل الجميع مسؤولياته".