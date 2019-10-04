الإمارات: 478 مرشحا يتنافسون على 20 مقعدا بالبرلمان غدا

دبي- (د ب أ):

أنهت اللجنة الوطنية للانتخابات بالإمارات استعدادها لاستقبال الناخبين في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي (البرلمان)، غدا السبت.

وتجرى عمليات التصويت في 39 مركزا انتخابيا تغطي أنحاء الإمارات، لاختيار 20 نائبا برلمانيا من بين 478 مرشحا من مختلف إمارات الدولة.

ويتنافس على مقاعد البرلمان 125 مرشحا في إمارة أبوظبي، و86 في دبي، و109 في الشارقة، و60 في رأس الخيمة، و53 في الفجيرة، و26 في عجمان، إضافة إلى 19 في أم القيوين.

وتتوقع اللجنة استقبال عشرات الآلاف من الناخبين المدرجة أسماؤهم في قوائم الهيئات الانتخابية، ممن لم يصوتوا في مرحلتي التصويت في الخارج والتصويت المبكر.

وتمتد عملية التصويت غدا على مدار 12 ساعة، إذ تبدأ في الثامنة صباحا وتنتهي في الثامنة مساء بتوقيت الإمارات، على أن يتبعها عملية الفرز الإلكتروني، ثم إعلان نتائج الفرز في اليوم نفسه، بينما يتم اعتماد القائمة النهائية للفائزين يوم 13 أكتوبر.

وقال مسؤولون في اللجنة للصحفيين اليوم الجمعة إن 1170 متطوعا ومتطوعة من أبناء الإمارات يتواجدون في المراكز الانتخابية لتسهيل خطوات التصويت الإلكتروني على الناخبين، "والمساهمة في إنجاز عملية انتخابية ناجحة تحقق معايير الشفافية والنزاهة".