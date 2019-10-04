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تقرير: جونسون يقبل بضرورة طلب تأجيل "بريكست"

03:28 م الجمعة 04 أكتوبر 2019
تقرير: جونسون يقبل بضرورة طلب تأجيل "بريكست"

بوريس جونسون

لندن- (د ب أ):

كشفت وثائق قضائية أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون قد قبل بضرورة إرسال خطاب يطلب فيه تمديد أجل خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي (بريكست) حال لم يتم التوصل لاتفاق بشأن الخروج من التكتل، بحسب ما أوردته وكالة "برس أسوسيشن".

ويلزم قانون جرى تمريره سريعا الشهر الماضي، جونسون بطلب تأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق بحلول 19 أكتوبر الجاري.

وتفحص بروكسل حاليا مجموعة جديدة من المقترحات قدمتها لندن تتعلق بالحدود الأيرلندية، وهي نقطة شائكة رئيسية في مفاوضات بريكست.

وكان جونسون قال إن بلاده قدمت "مقترحات بناءة ومعقولة" من أجل اتفاق للانسحاب من التكتل يوم 31 أكتوبر ولكنها سوف تنسحب في هذا الموعد "مهما كانت النتيجة".

وقال في وقت سابق من سبتمبر إنه "يفضل الموت في خندق" على طلب تمديد أجل الخروج من الاتحاد الأوروبي.

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