وكالة الطاقة الذرية: إيران تبدأ "حوارا فعالا" بشأن تساؤلات نووية عالقة

فيينا- (د ب أ):

أعلن القائم بأعمال مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، كورنيل فيروتا، اليوم الجمعة أن إيران بدأت مناقشات تساؤلات عالقة بشأن ما إذا كانت البلاد أعلنت بشكل كامل عن فحوى برنامجها النووي.

وكان فيروتا حذر الجمهورية الإسلامية في أوائل سبتمبر الماضي أن "الوقت عنصر جوهري" لإيضاح ما إذا كانت طهران قدمت صورة كاملة عن أنشطتها النووية، مشيرا إلى أن إيران ترفض الإجابة عن هذه التساؤلات.

وكان مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية عثرو على مواد نووية غامضة داخل مستودع سري في منطقة توركوزآباد، بالعاصمة طهران، حسبما قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي أخطر الوكالة النووية، ومقرها فيينا، بهذا الموقع العام الماضي.

وقال فيروتا اليوم الجمعة إنه يبدو أن إيران استوعبت الرسالة.

وتابع: "نجري حوارا فعالا للغاية مع إيران، على مستويين فني، ورفيع خلال الأسابيع القليلة الماضية".

وأشار فيروتا إلى أنه رغم أن المسؤولين الإيرانيين يناقشون الأسئلة المفتوحة بأسلوب موضوعي، لا تزال هذه المسائل عالقة، وقال "ولكنها خطوة في الاتجاه الصحيح".

وكان فيروتا التقى مؤخرا وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في نيويورك، ورئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي، في فيينا .

ويأتي قرار إيران بالانخراط مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد أسابيع من توترات حادة بين طهران وواشنطن، حيث تتهم الولايات المتحدة إيران بتنفيذ هجوم استهدف البنية التحتية لصناعة النفط في السعودية، وكذلك سفن بالقرب من مضيق هرمز الاستراتيجي.

وبدأت التوترات العام الماضي بعدما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انسحاب بلاده من الاتفاق النووي المبرم بين إيران والقوى العالمية في عام 2015، بزعم أنه لا يمكن للاتفاق منع الجمهورية الإسلامية من انتاج أسلحة نووية. واشتكى ترامب أيضا من أن الاتفاق لم يتطرق إلى تورط إيران في العديد من الصراعات في الشرق الأوسط.

وأعادت الولايات المتحدة فرض عقوبات على إيران، بعدما كانت رفعتها بموجب اتفاق 2015، لترد طهران في الأشهر الأخيرة بتشغيل برنامجها النووي على نحو تجاوز القيود الصارمة التي يحددها الاتفاق.