حالة طوارئ إثر اندلاع حريق غربي سيدني

كانبيرا- (د ب أ):

تم إعلان حالة الطوارئ اليوم الجمعة، إثر نشوب حريق غابات خرج عن السيطرة قرب منطقة سكنية غربي سيدني.

وذكرت دائرة الإطفاء في "نيو ساوث ويلز" اليوم أن طائرات إطفاء جوي تساعد نحو 100 إطفائي في مكافحة الحريق الذي اندلع قرب بينريث، 60 كيلومترا غرب مركز سيدني.

وتساعد الرياح القوية الجنوبية الشرقية الحريق سريع الانتشار، حسبما أوضحت دائرة الإطفاء التي حذرت السكان والمسافرين من الجمار قبل انتشار اللهب ليشكل حرائق أخرى.

وحذرت دائرة الإطفاء السكان ونصحت المقيمين منهم قرب الحريق باللجوء إلى مأوي، موضحة: "هذه (الحرائق الأخرى) قد تهدد منازلكم قبل الخطر المتوقع من مقدمة الحريق".

وذكرت قناة "ايه بي سي" الأسترالية أن الحريق الذي نشب صباح اليوم اجتاح بعض الحدائق المنزلية، فيما تضرر منزل واحد على الأقل ومقطورة سكنية.