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    القوات التركية والامريكية تسير دورية ثالثة شرق الفرات بسوريا

    11:23 ص الجمعة 04 أكتوبر 2019
    القوات التركية والامريكية تسير دورية ثالثة شرق الفرات بسوريا

    قوات أمريكية

    دمشق- ( د ب أ):

    سيرت القوات الامريكية والتركية دورية ثالثة اليوم الجمعة في منطقة تل ابيض بريف الرقة الشمالي السوري تنفيذاً لاتفاق المنطقة الآمنة شرق الفرات.

    وقال مصدر في مجلس تل ابيض العسكري " دخلت أربع آليات عسكرية مدرعة تركية الاراضي السورية من قرية رفة 15 كم شرق مدينة تل ابيض على الحدود السورية التركية وتوجهت برفقة مدرعات أمريكية من قرية رفة باتجاه برج السيراتيل في قرية سعيدة 12 كم شرق مدينة تل ابيض ".

    وأكد المصدر لوكالة الانباء الالمانية (د.ب.أ) " رافقت الاليات العسكرية الامريكية والتركية التي تجولت في منطقة الحدود طائرات مروحية أمريكية وتركية وانطلقت الاخيرة من مدينة اقجه قلعة التركية المقابلة لمدينة تل ابيض السورية ".

    كانت أنقرة وواشنطن توصلتا، في شهر أغسطس الماضي، إلى اتفاق يقضي بإنشاء مركز عمليات مشتركة في تركيا خلال أقرب وقت، لتنسيق وإدارة إنشاء المنطقة الآمنة شمالي سوريا وتسيير دوريات مشتركة شرق الفرات.

    ولم تتوصل تركيا والولايات بعد إلى اتفاق بشأن مساحة المنطقة الأمنة شمال سوريا.

    القوات الامريكية القوات التركية سوريا مجلس تل ابيض العسكري

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