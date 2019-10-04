دبلوماسيان أمريكيان بارزان سعيا إلى صفقة مع أوكرانيا نيابة عن ترامب

واشنطن- (د ب أ):

ذكر تقرير إخباري أن دبلوماسيين أمريكيين اثنين سعيا، نيابة عن الرئيس دونالد ترامب، إلى إبرام صفقة مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لإعادة فتح التحقيق في مزاعم بتورط هانتر بايدن، نجل جو بايدن، نائب الرئيس الأمريكي السابق، في أعمال فساد، وذلك مقابل تحسين العلاقات بين أوكرانيا والولايات المتحدة.

واستشهدت وكالة أنباء "بلومبرج" الأمريكية بوثائق كشف النقاب عنها ثلاثة أعضاء ديمقراطيون في مجلس النواب الأمريكي أمس الخميس.

يشار إلى أن جو بايدن فاز بترشيح الحزب الديمقراطي لخوض الانتخابات الرئاسية القادمة في الولايات المتحدة العام المقبل.

وكشفت رسائل كشف النقاب عنها رؤساء ثلاث لجان برلمانية، هي لجنة الاستخبارات ولجنة الشؤون الخارجية ولجنة الرقابة والإصلاح، أن المبعوث الأمريكي السابق إلى أوكرانيا كيرت فولكر، نسق مع السفير الأمريكي لدى الاتحاد الأوروبي جوردون سوندلاند، من أجل صياغة بيان ليعلنه الرئيس الأوكراني أوائل سبتمبر الماضي.

وجاء في البيان الذي صاغه الدبلوماسيان البارزان: "نعتزم بدء تحقيق شفاف ومحايد، واستكماله، بشأن كافة الحقائق والحوادث المتاحة، وبينها تلك التي تورطت فيها بوريسما (شركة أوكرانية للغاز كان هانتر عضوا بمجلس إدارتها) والانتخابات التي جرت في عام 2016، وهو ما من شأنه أن يمنع تكرار المشكلة في المستقبل." وأرسل فولكر هذه الصيغة إلى سوندلاند في الثالث عشر من أغسطس الماضي، وأجاب الأخير: "رائع."

ورغم أن زيلينسكي لم يصدر مثل هذا البيان أبدا، إلا أن الرسائل المتبادلة بين المسؤولين الأمريكيين الاثنين أوضحت أن أوكرانيا كانت على استعداد لإصداره، ولكن فقط بعد أن توجه الإدارة الأمريكية دعوة للرئيس الأوكراني لزيارة البيت الأبيض.

وجاء الكشف عن هذه الرسائل في الوقت الذي يسعى فيه الأعضاء الديمقراطيون بمجلس النواب إلى الإسراع بوتيرة التحقيق بشأن إجراءات سحب الثقة من ترامب وعزله.

وقضى فولكر وقتا طويلا بعد ظهر أمس الخميس يدلي بشهادته في جلسة مغلقة أمام أعضاء اللجان الثلاث.

ووفقا لبلومبرج، قال مسؤول من الحزب الجمهوري، مطلع على سير الجلسة المغلقة، إن فولكر قال إنه لم يكن هناك مثل هذه المقايضة بين إدارة ترامب وأوكرانيا.