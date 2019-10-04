وفاة 13 في حادث تصادم بين حافلة ركاب بشاحنة غربي كينيا

نيروبي- (د ب أ):

قالت الشرطة في كينيا اليوم الجمعة إن 13 شخصا، على الأقل، لقوا حتفهم في حادث تصادم بين حافلة وشاحنة في أواسي، غربي كينيا.

وجاء في بيان للشرطة أن الحافلة، التي كانت تقل 15 شخصا، انحرفت إلى الطريق المقابل، ليحدث التصادم بينها وبين الشاحنة من الأمام، في وقت متأخر أمس الخميس.

وتوفي في الحادث 11من ركاب الحافلة، بالإضافة إلى السائقين الاثنين، ولم يتم حتى الأن تأكيد عدد المصابين الذين جرى نقلهم إلى المستشفيات المحيطة، وإصابات الجميع خطيرة.

وكشف التحقيق الأولي أن سائق الحافلة فقد السيطرة على المركبة.

يشار إلى أن الحوادث المرورية الخطيرة أمر شائع في كينيا، والعديد من الدول الأفريقية، نتيجة لتردي حالة الطرق، والإضاءة الضعيفة والمركبات القديمة.