هونج كونج تعلن عن تشريع طارئ لحظر الأقنعة خلال المظاهرات

هونج كونج- (د ب أ):

أعلنت زعيمة هونج كونج، كاري لام اليوم الجمعة عن تشريع طارئ لحظر استخدام الأقنعة من قبل المتظاهرين في "المظاهرات غير القانونية وغير المصرح بها"، للمساعدة في قمع المظاهرات العنيفة، التي تهز البلاد منذ حوالي أربعة أشهر.

ويعني التشريع، الذي يدخل حيز التنفيذ منتصف الليل (1600 بتوقيت جرينتش) أن المتظاهرين يمكن أن يواجهوا السجن عاما واحدا وغرامة تصل قيمتها إلى 25 ألف دولار هونج كونجي (3200 دولار أمريكي)، إذا لم يلتزموا بالقوانين الجديدة.

وطبقت لام القانون من خلال اعادة تفعيل تشريع كان يتم استخدامه على نطاق ضيق خلال الحقبة الاستعمارية من عام 1922، من شأنه أن يمنح الرئيس التنفيذي سلطات طارئة. وسيدخل حيز التنفيذ بدءا من غد السبت، لكن يتعين أن توافق عليه رسميا الهيئة التشريعية في 16 أكتوبر الجاري.

وذكرت لام أن القانون لا يعني أن هونج كونج في حالة طوارئ لكن بدلا من ذلك هدفها هو إعادة المدينة إلى السلام بعد أن أصبح النظام العام "مهددا بالخطر".