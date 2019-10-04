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    عبد المهدي للمتظاهرين العراقيين: صوتكم مسموع قبل التظاهر ومطالبكم مشروعة

    01:42 ص الجمعة 04 أكتوبر 2019
    عبد المهدي للمتظاهرين العراقيين: صوتكم مسموع قبل التظاهر ومطالبكم مشروعة

    رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي

    بغداد - (د ب أ):

    قال رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي ، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة، إنه يجب إعادة الحياة إلى طبيعتها في جميع محافظات البلاد، وخاطب المتظاهرين في البلاد قائلا إن صوتهم مسموع قبل التظاهر ومطالبهم مشروعة.

    وأضاف عبد المهدي في كلمة بثها التلفزيون العراقي الرسمي: "نحن متمسكون بالدستور وعلينا إصلاح المنظومة السياسية ونتحمل مسؤولية قيادة الدولة في هذه المرحلة الحساسة".

    وتابع: "إن التصعيد بالتظاهر بات يؤدي إلى خسائر بالأرواح وتدمير الدولة وإننا نضع ضوابط صارمة لمنع العنف".

    وأوضح: "أقول لكم حاسبونا عن كل ما نقوم به وعلينا التعاون وأنه لا توجد للدولة حلول سحرية لحل جميع المشاكل".

    وأردف قائلا: "شكلنا لجانا من أجل إطلاق سراح المحتجزين من المتظاهرين واعتبار ضحايا المظاهرات شهداء".

    وقال: "سنمنح رواتب لكل عائلة عراقية لا تمتلك راتبا شهريا من أجل تحقيق العدالة".

    عادل عبد المهدي العراق تظاهرات العراق الشعب العراقي

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