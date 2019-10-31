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    اعتقال عدد من المتظاهرين في احتجاجات ليلية بالجزائر

    11:30 م الخميس 31 أكتوبر 2019
    اعتقال عدد من المتظاهرين في احتجاجات ليلية بالجزائر

    احتجاجات الجزائر

    الجزائر - (د ب أ)

    تجمع المئات من المتظاهرين مساء يوم الخميس بوسط العاصمة الجزائرية دعما للاستمرار الحراك الشعبي ورفضا لإجراء الانتخابات الرئاسية المقررة في 12 ديسمبر المقبل.

    وقال شهود عيان لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن المئات من المتظاهرين نزلوا إلى ساحة البريد المركزي بوسط العاصمة الجزائرية رافعين شعارات تطالب برحيل كل رموز النظام بينهم الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح، والفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الجزائري، إضافة إلى الشعارات الرافضة للانتخابات الرئاسية.

    وأوضحت ذات المصادر، أن قوات مكافحة الشغب انتشرت بكثافة في محيط ساحة البريد المركزي والشوارع الرئيسة لوسط العاصمة، مما تسبب في اختناق مروري كبير.

    وأشارت صحيفة "الوطن" الناطقة بالفرنسية في موقعها الإلكتروني إلى اعتقال عدد من المتظاهرين الذين قدموا من كل جهات الجزائر.

    ويستعد الحراك الشعبي للإطلاق مسيرته الـ37 غدا الجمعة التي تتزامن والذكرى الـ65 لاندلاع ثورة التحرير ضد المستعمر الفرنسي.

    احتجاجات الجزائر الجزائر اعتقال مظاهرات الانتخابات الجزائرية

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