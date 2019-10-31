المرصد السوري: تركيا أفرجت عن 18 من عناصر الجيش

القاهرة - (مصراوي)

أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان، مساء اليوم، أن القوات التركية أفرجت عن 18 عنصرًا من قوات الجيش السوري، حيث عبروا إلى الأراضي السورية عبر معبر الدرباسية.

وقال المرصد في بيان عبر موقعه الإلكتروني الرسمي، إنه لم يتم التعامل مع هؤلاء الأسرى - بحسب وصف البيان - وفقًا للاتفاقيات والقوانين الخاصة بالأسرى، حيث إن جميعهم نُقلوا إلى سوريا دون مداواتهم أو تقديم الإسعافات الأولية لهم، ووصلوا جميعًا والدماء تغطي أجسادهم وثيابهم جميعًا ممزقة.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان، نشر قبل قليل أن وفدًا عسكريًا من قوات النظام وصل إلى الدرباسية لتسلم الأسرى وفقًا للاتفاق الروسي-التركي، إلا أن خلافا نشب مع الجانب التركي لم تعرف ماهيته، دفع وفد النظام إلى المغادرة، وسط معلومات عن أن وفدًا روسيًا هو من تسلم الأسرى.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع التركية، عن عملية تنسيق مع روسيا بشأن مسألة احتجاز 18 شخصًا يشتبه بإنتمائهم للجيش السوري في محيط بلدة رأس العين السورية، بحسب ما نشرته "سكاي نيوز" عربية.