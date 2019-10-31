السيستاني يعلن دعمه لمطالب المتظاهرين العراقيين

القاهرة - (مصراوي)

أصدر مكتب المرجع الديني الاعلى السيد علي السيستاني، الخميس، بياناً بشأن التظاهرات الجارية في العراق، وفيما شدد على ضرورة عدم استغلال اسم المرجعية أو رفع صورها من قبل أيّ مجاميع مشاركة من انصار القوى السياسية أو غيرهم، أكد دعمها وتأييدها للمطالب الإصلاحية للمتظاهرين السلميين.

وقال المكتب في بيان، إن "المرجعية الدينية إذ توكّد أن المشاركة في التظاهرات السلمية حقٌّ لجميع العراقيين فإنّها تُشدّد على ضرورة عدم استغلال اسمها أو رفع صورها من قبل أيّ مجاميع مشاركة في المظاهرات من انصار القوى السياسية أو غيرهم" حسبما نشر موقع "السومرية نيوز" العرقي.

وأكد المصدر المسؤول على دعم وتأييد المرجعية "للمطالب الإصلاحية للمتظاهرين السلميين وعدم تفريقها بين أبنائها المطالبين بالإصلاح على إختلاف توجهاتهم".

وأعلنت المفوضية العراقية لحقوق الإنسان أمس الأربعاء إن حصيلة ضحايا التظاهرات التي شهدها العراق خلال الأيام الماضية بلغت 100 قتيل و 5500 جريح من المتظاهرين والقوات الأمنية.

وأضافت المفوضية في بيان لها أن 343 تم الإفراج عنهم من إجمالي 399 معتقلا، فضلا عن تضرر 98 من الممتلكات العامة والخاصة.

ودعت المفوضية المتظاهرين والقوات الأمنية إلى الالتزام التام بسلمية التظاهرات، والابتعاد عن أي أعمال عنف مقصودة أو غير مقصودة، قد تؤدي إلى سقوط مزيد من الضحايا بين الطرفين.

ودعت المفوضية إلى عقد موتمر وطني برعاية الأمم المتحدة لوضع الحلول الواقعية والاستجابة لمطالب المتظاهرين السلمية من قبل الحكومة العراقية، وفق أسقف زمنية محددة وبما ينعكس على واقع حقوق الإنسان في العراق.

وطالبت المفوضية الحكومة العراقية بتعويض الشهداء والجرحى والمعتقلين ماديا ومعنويا عما لحق بهم من أضرار.