بعد مقتل قائده.. داعش الإرهابي يهدد أمريكا: لا تفرحوا بموت البغدادي

عمان - (د ب ا)

هدد أبو حمزة القرشي المتحدث باسم تنظيم داعش الإرهابي الولايات المتحدة اليوم الخميس، قائلاً: "لا تفرحوا بمقتل البغدادي"، وذلك في رسالة صوتية بثها موقع الفرقان، الذراع الإعلامي للتنظيم.

وقال القرشي في الرسالة "إننا نرثي خليفة المسلمين الشيخ أبو بكر البغدادي" على حد تعبيره.

كما أكد المتحدث في رسالته أيضًا مقتل أبو الحسن المهاجر، المتحدث باسم التنظيم.

وعين التنظيم أبو إبراهيم الهاشمي القريشي قائدًا له، خلفًا للبغدادي، وفقا للرسالة الصوتية التي بثها الموقع اليوم الخميس.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن مقتل قائد التنظيم أبو بكر البغدادي يوم الأحد الماضي في غارة جوية بشمال شرق سورية، منهيا بذلك مطاردة استمرت لسنوات للمسلح الذي قاد ما زعم أنها دولة خلافة أشعلت نيران العنف في جميع أنحاء العالم.

وقاد البغدادي التنظيم والخلافة المعلنة من جانبه بعد استيلائه على مناطق شاسعة فى العراق وسورية عام 2014.